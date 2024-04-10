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Лавров и спецкоординатор ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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Глава МИД России Сергей Лавров и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Лавров и спецкоординатор ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
  • © МИД РФ

Об этом говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи.

«Собеседники уделили большое внимание перспективам реанимирования мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания горячей фазы конфликта», — отметили в МИД.

Уточняется, что сторонами была подчёркнута безальтернативность двугосударственного решения, предусматривающего формирование Палестины как независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил против принятия Палестины в состав ООН.

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