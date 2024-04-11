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Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине закончится после голосования Конгресса за выделение новой поддержки Киеву.
Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине
  • РИА Новости

«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей»... Чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — написал он в Telegram.

Ранее Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от действий конгресса США.

Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине.

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