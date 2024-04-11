Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена о конфликте на Украине
- РИА Новости
«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей»... Чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — написал он в Telegram.
Ранее Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от действий конгресса США.
Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине.