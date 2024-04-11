Politico: мэр норвежского города Вадсе попросила ЕК о 26-часовом дне
Об этом пишет Politico.
«Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время», — сказала глава города.
По её словам, благодаря дополнительному времени жители города смогут заняться рыбалкой, охотой, изучением новых языков или просто общением с близкими.
Также сообщалось, что Германия с 1 февраля начала тестировать четырёхдневную рабочую неделю.