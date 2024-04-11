Politico: мэр норвежского города Вадсе попросила ЕК о 26-часовом дне

Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24.

Об этом пишет Politico.

«Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время», — сказала глава города.

По её словам, благодаря дополнительному времени жители города смогут заняться рыбалкой, охотой, изучением новых языков или просто общением с близкими.

Также сообщалось, что Германия с 1 февраля начала тестировать четырёхдневную рабочую неделю.