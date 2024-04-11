Guardian: главе МИД Британии Кэмерону не дали встретиться со спикером Джонсоном

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон не смог встретиться со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном.

Об этом пишет The Guardian.

Как отметили в газете, попытка Кэмерона убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, вероятно, провалилась.

«... аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные — похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Британия и США добились прогресса в вопросе передачи Киеву активов России.