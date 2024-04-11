Guardian: главе МИД Британии Кэмерону не дали встретиться со спикером Джонсоном
Об этом пишет The Guardian.
Как отметили в газете, попытка Кэмерона убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, вероятно, провалилась.
«... аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные — похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Британия и США добились прогресса в вопросе передачи Киеву активов России.