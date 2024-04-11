Рогов обвинил Борреля в цинизме из-за призыва к России вывести войска с ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.

Об этом информирует РИА Новости.

Рогов отметил, что Боррель осудил атаки на ЗАЭС, однако не упомянул о причастности к ним Украины.

Кроме того, по словам Рогова, глава европейской дипломатии заявил, что Россия должна отдать станцию в руки «боевиков, занимающихся ядерным терроризмом».

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.

Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения.