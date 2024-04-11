RT в Telegram
Подпишись

Рогов обвинил Борреля в цинизме из-за призыва к России вывести войска с ЗАЭС

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.

Об этом информирует РИА Новости.

Рогов отметил, что Боррель осудил атаки на ЗАЭС, однако не упомянул о причастности к ним Украины.

Кроме того, по словам Рогова, глава европейской дипломатии заявил, что Россия должна отдать станцию в руки «боевиков, занимающихся ядерным терроризмом».

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.

Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить