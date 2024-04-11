Рогов обвинил Борреля в цинизме из-за призыва к России вывести войска с ЗАЭС
Об этом информирует РИА Новости.
Рогов отметил, что Боррель осудил атаки на ЗАЭС, однако не упомянул о причастности к ним Украины.
Кроме того, по словам Рогова, глава европейской дипломатии заявил, что Россия должна отдать станцию в руки «боевиков, занимающихся ядерным терроризмом».
«Боррель — циничный мерзавец и негодяй», — сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.
Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения.