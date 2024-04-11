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WP: в НАТО заявили, что конфликт на Украине достиг решающего момента

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Конфликт на Украине достиг решающего момента, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По его словам, Вооружённые силы России переломят ход конфликта, если США не согласуют дополнительный пакет помощи Киеву. 

Кроме того, Каволи отметил, что российская армия уже скоро будет иметь преимущество десять к одному по артиллерийским снарядам.

«Проигрывает та сторона, которая не может дать отпор. ВС России представляют серьёзную угрозу Вооружённым силам Украины», — цитирует генерала The Washington Post.

Ранее министр Сухопутных войск США Кристин Вормут заявила, что американские войска, размещённые в Европе, начнут испытывать трудности, если конгресс США не согласует дальнейшее выделение финансирования в поддержку Украины.

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