Сийярто: лидеры стран ЕС проявляют лицемерие в отношении России и Украины

Лидеры большинства стран — участниц Европейского союза проявляют удивительное лицемерие, когда речь заходит о конфликте на Украине и санкциях против России.

Такую точку зрения высказал глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия не снабжает оружием Украину, выступает за мирное урегулирование конфликта и не поддерживает провалившуюся санкционную политику Брюсселя, чего нельзя сказать о некоторых партнёрах Будапешта, которые «выражают свою поддержку в смс-сообщениях». Аналогичный подход, по его словам, наблюдается и в вопросе энергетического сотрудничества с Россией.

«Удивительное лицемерие проявляется в том, что все грозят кулаками русским, а когда мы отворачиваемся, то, упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес, а потом они снова потрясают кулаками», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия сможет получать российский газ и без транзита через территорию Украины.