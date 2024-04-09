Сийярто: Венгрия сможет получать российский газ и без транзита через Украину
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Об этом пишет ТАСС.
Он заявил, что сооружение «Турецкого потока» — наиболее удачный энергетический проект, в которых когда-либо участвовал Будапешт.
В данный момент Венгрия получает по этому маршруту почти весь объём российского газа по контрактам с «Газпромом», добавил Сийярто.
«Если бы его не было, то у нас возникли бы серьёзные проблемы», — отметил он.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что киевские власти, несмотря на истекающий в 2024 году контракт с Россией, не будут спешить отказываться от транзита российского газа.