Сийярто: Венгрия сможет получать российский газ и без транзита через Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обеспечит свою энергетическую безопасность благодаря газопроводу «Турецкий поток», даже если Киев откажется от транзита газа России в Европу.

Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что сооружение «Турецкого потока» — наиболее удачный энергетический проект, в которых когда-либо участвовал Будапешт.

В данный момент Венгрия получает по этому маршруту почти весь объём российского газа по контрактам с «Газпромом», добавил Сийярто.

«Если бы его не было, то у нас возникли бы серьёзные проблемы», — отметил он.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что киевские власти, несмотря на истекающий в 2024 году контракт с Россией, не будут спешить отказываться от транзита российского газа.