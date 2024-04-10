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ВКС России уничтожили 11 мест базирования боевиков в горном массиве в Сирии

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Воздушно-космические силы России уничтожили 11 выявленных мест базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных местах горного массива в Сирии.
ВКС России уничтожили 11 мест базирования боевиков в горном массиве в Сирии
  • РИА Новости

Информацию об этом предоставил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России уничтожили 11 выявленных мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», — цитирует Попова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли сокрушительный удар по пунктам базирования боевиков в Сирии.

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