Бербок: правительство Германии не вмешивается в следствие по «Северным потокам»

Правительство ФРГ не вмешивается в процесс расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Выступая в бундестаге, она отметила, что в Германии, как в любом правовом государстве, решения по таким вопросам принимает не кабмин, а органы юстиции.

«Поэтому расследованием занимается генпрокурор, а правительство ФРГ не вмешивается (в этот процесс. — RT)», — цитирует Бербок ТАСС.

В начале марта посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии не отвечают на запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования диверсий на «Северных потоках».