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Politico: тысячи жителей Будапешта протестуют против Орбана

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Тысячи жителей Будапешта в прошедшие выходные вышли на протест в центре города с требованием отставки премьер-министра страны Виктора Орбана.
Politico: тысячи жителей Будапешта протестуют против Орбана
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По данным издания, акцию возглавил юрист Петер Мадьяр. По его словам, Орбан решил, что Венгрия стала его собственностью, однако люди не хотят ему подчиняться.

Мадьяр заявил, что венгры выступают против олигархической системы, где богачи наживаются за счёт противозаконных государственных контрактов.

Ранее венгерский политический эксперт Георг Шпётле заявил, что США пытаются создать новую оппозиционную силу в Венгрии.

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