Президент США Джо Байден, ещё будучи вице-президентом, хвастался, что коррумпировал ряд украинских высокопоставленных лиц, заявил международный аналитик Поль Антуан.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с компанией Burisma Holdings, через которую, по данным Следственного комитета, поступали деньги для терактов в России.

В разговоре с RT Антуан отметил, что именно с подачи Байдена в своё время был уволен украинский генпрокурор Виктор Шокин, который начал расследование деятельности Burisma Holdings, и Киеву пригрозили невыдачей кредитов.

Эксперт полагает, что это только начало долгого расследования в отношении компании со скандальной репутацией, а в его итогах заинтересованы и сами граждане США.

«Американцы нисколько не хотят, чтобы их деньги и налоги, которые они платят, использовались для терактов в России», — добавил Антуан.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами. Делалось это для устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.