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Режиссёр — о показе фильма RT на Шри-Ланке: они смогли увидеть другую сторону конфликта с Украиной

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Автор RT Documentary Вячеслав Гузь рассказал о реакции жителей Шри-Ланки на показ документального фильма «Второе детство» о детях-сиротах из Донбасса, который был представлен на острове в рамках фестиваля о героях СВО.
Режиссёр — о показе фильма RT на Шри-Ланке: они смогли увидеть другую сторону конфликта с Украиной

По его словам, шриланкийцы смогли увидеть другую сторону российско-украинского конфликта.

«До сих пор мне приходят письма от одного режиссёра. Он написал дословно: «Мы, конечно, увидели другую сторону российско-украинской войны, которую нам не показывают западные СМИ. Спасибо за производство таких фильмов», — отметил режиссёр.

Он добавил, что жители Шри-Ланки попросили проводить ещё показы таких фильмов про Донбасс.

«Люди запомнили этот фестиваль. И мало того, они просили ещё, чтобы это не было разовой акцией. Просили приезжать ещё… Фестиваль, конечно, заинтересовал. Зал был полный, очень много людей пришло», — подчеркнул режиссёр.

Международный фестиваль документальных фильмов «RT.Док: Время героев» прошёл в Русском доме в Коломбо.

Три документальных фильма объединила непростая тема — противостояние России и Украины, на фоне которого разыгрываются драмы в жизнях простых людей. Фестиваль «RT.Док: Время героев» был проведён уже в 16 странах. На показе в киноконцертом зале Русского дома собралось более 250 человек.

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