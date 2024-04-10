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Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди

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Украина хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на саммите в Швейцарии, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Times Now.
Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Владимир Зеленский направил приглашение на саммит премьеру Индии Нарендре Моди, чтобы страна сыграла на нём одну из ведущих ролей. 

Как писала ранее газета Financial Times, Кулеба прибыл в Индию, где сразу заявил, что её отношения с Россией базируются лишь на «советском наследии», которые якобы не смогут «сохраняться веками».

Украинский дипломат посоветовал Нью-Дели присмотреться к развивающимся отношениям Москвы и Пекина.

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