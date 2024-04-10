США: нужно укреплять доверие с Россией и КНР во избежание конфликтов в космосе

России, США и Китаю необходимо укрепить доверие во избежание конфликтов в космосе, заявил глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг.

«Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Уайтинга, если все страны будут придерживаться положений подписанных документов по теме, это позволит «продвигать доверие и избежать космических баталий».

При этом ранее в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что США и их союзники блокируют разработку документа о предотвращении превращения космоса в арену вооружённого противостояния.