США: нужно укреплять доверие с Россией и КНР во избежание конфликтов в космосе
«Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Уайтинга, если все страны будут придерживаться положений подписанных документов по теме, это позволит «продвигать доверие и избежать космических баталий».
При этом ранее в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что США и их союзники блокируют разработку документа о предотвращении превращения космоса в арену вооружённого противостояния.