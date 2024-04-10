Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву оборудования для ЗРК на $138 млн
«Госсекретарь вынес определение и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США», — приводит сообщение Пентагона РИА Новости.
Уточняется, что таким образом Госдеп отменил требование конгресса о рассмотрении соответствующей сделки.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов получать военную помощь от Вашингтона в кредит.
Он также признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.