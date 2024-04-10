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Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву оборудования для ЗРК на $138 млн

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Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине оборудования для обслуживания ЗРК HAWK Phase III на сумму около $138 млн, следует из заявления агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона.

«Госсекретарь вынес определение и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США», — приводит сообщение Пентагона РИА Новости.

Уточняется, что таким образом Госдеп отменил требование конгресса о рассмотрении соответствующей сделки.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов получать военную помощь от Вашингтона в кредит.

Он также признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.

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