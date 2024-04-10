Режиссёр — о провокациях на показе фильма про Донбасс в Италии: зал был полный, никто не ушёл

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала про большой интерес публики и полном зале на показе фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме.

По её словам, несмотря на провокации, устроенные украинскими националистами, никто не ушёл с показа.

«Много было выкриков не очень приличных. Это видео есть. Мне прислали видео этих выступлений. Но, собственно говоря, толку от этого не было. Зал был полный, никто не ушёл, никто не испугался, все сидели и смотрели с большим интересом», — рассказала Борщ в беседе с RT.

Ранее группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме.

Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.