Режиссёр рассказала о провокациях украинских националистов на показе фильма о Донбассе

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала, что на показе фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме работала охрана, но украинские националисты всё равно пытались устроить провокации.

По её словам, журналисты, которые планировали мероприятие, были вынуждены нанять охрану, но лишь на три часа. Борщ добавила, что после показа зрители начали задавать вопросы, их было очень много.

«Мне сказали, что у нас охрана только на три часа. Вот у вас есть ещё два вопроса, а потом охрана будет уходить — и мы не отвечаем за безопасность людей», — рассказала режиссёр в беседе с RT.

Она отметила, что во время показа активисты в зал не прорвались, их никто не пустил.

«Это были украинцы. Один из украинцев очень хорошо говорил на итальянском языке. И он старался воздействовать на проходящих мимо итальянцев. Основная масса была, конечно, украинцы. Они обмотались, как всегда, флагами. Говорили свои лозунги и всё такое. И угрожали. Сказали, что все зрители, которые пришли на этот фильм, — предатели», — подчеркнула Борщ.

Ранее группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме.

Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано — 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.