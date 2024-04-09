ВКС России уничтожили места базирования террористов в сирийской провинции Хомс

ВКС России уничтожили пять мест базирования террористов в сирийской провинции Хомс.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Юрий Попов.

«Ударами ВКС России уничтожено пять мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции Хомс», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли сокрушительный удар по пунктам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф в Сирии.