Режиссёр — о показе фильма RT про Донбасс: у итальянцев был просто шок

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала об интересе итальянской публики к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — рассказала Борщ в беседе с RT.

Она подчеркнула, что картина «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» показывает всю историю противостояния.

«Причём достаточно доступно, чётко, и видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть. Было много вопросов, очень разных вопросов», — отметила режиссёр.

Ранее группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме.

Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.