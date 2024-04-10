Режиссёр — о показе фильма RT про Донбасс: у итальянцев был просто шок
- RT
«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — рассказала Борщ в беседе с RT.
Она подчеркнула, что картина «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» показывает всю историю противостояния.
«Причём достаточно доступно, чётко, и видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть. Было много вопросов, очень разных вопросов», — отметила режиссёр.
Ранее группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме.
Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».
7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.