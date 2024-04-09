Сенатор Шмитт: Белый дом может запросить на помощь Киеву ещё $100 млрд

Дополнительные бюджетные ассигнования в размере $100 млрд на оказание помощи Украине может запросить у конгресса США американская администрация. С заявлением об этом выступил сенатор от штата Миссури республиканец Эрик Шмитт.

Во время слушаний в сенатском комитете по делам вооружённых сил Шмитт попросил у министра обороны США Ллойда Остина уточнить общий размер ассигнований, которые Белый дом хотел бы направить на оказание помощи Украине.

«Членам этого комитета было сказано, что может быть ещё один запрос на $100 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее сенатор от штата Алабама республиканец Томми Табервилл заявил, что США должны прекратить тратить на Украину $80 тыс. каждую секунду.