RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Табервилл: США должны прекратить тратить на Украину $80 тысяч в секунду

Короткая ссылка
Соединённые Штаты ежесекундно тратят около $80 тыс. на оказание помощи Украине. Такими данными поделился сенатор от штата Алабама республиканец Томми Табервилл.
Сенатор Табервилл: США должны прекратить тратить на Украину $80 тысяч в секунду
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Он подчеркнул, что такой уровень расходов неприемлем для Вашингтона, и предложил найти более удачные способы расходовать деньги американских налогоплательщиков.

«Сейчас мы печатаем, или сжигаем, $80 тыс. в секунду, $4,6 млн в минуту. Мы больше не можем поддерживать (такие темпы расходов. — RT). Мы должны найти более удачные способы расходовать свои деньги», — цитирует Табервилла ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на Западе растёт усталость от бремени в виде поддержки Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить