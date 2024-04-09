Сенатор Табервилл: США должны прекратить тратить на Украину $80 тысяч в секунду

Соединённые Штаты ежесекундно тратят около $80 тыс. на оказание помощи Украине. Такими данными поделился сенатор от штата Алабама республиканец Томми Табервилл.

Он подчеркнул, что такой уровень расходов неприемлем для Вашингтона, и предложил найти более удачные способы расходовать деньги американских налогоплательщиков.

«Сейчас мы печатаем, или сжигаем, $80 тыс. в секунду, $4,6 млн в минуту. Мы больше не можем поддерживать (такие темпы расходов. — RT). Мы должны найти более удачные способы расходовать свои деньги», — цитирует Табервилла ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на Западе растёт усталость от бремени в виде поддержки Украины.