RT в Telegram
Подпишись

Глава Гагаузии: власти России заверили, что всегда будут поддерживать автономию

Короткая ссылка
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что президент России Владимир Путин на встрече в марте заверил, что Россия всегда будет поддерживать автономию.

Соглашения, подписанные с ПСБ и призванные обеспечить дополнительное финансирование для бюджетников и пенсионеров в Гагаузии, она назвала одним из важных шагов в развитии сотрудничества с Москвой.

«Поэтому я знаю, что, как бы власти Кишинёва ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит. Поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте», — заявила она.

Ранее глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков назвал очень содержательной встречу с руководством Гагаузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить