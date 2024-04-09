Глава Гагаузии: власти России заверили, что всегда будут поддерживать автономию

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что президент России Владимир Путин на встрече в марте заверил, что Россия всегда будет поддерживать автономию.

Соглашения, подписанные с ПСБ и призванные обеспечить дополнительное финансирование для бюджетников и пенсионеров в Гагаузии, она назвала одним из важных шагов в развитии сотрудничества с Москвой.

«Поэтому я знаю, что, как бы власти Кишинёва ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит. Поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте», — заявила она.

Ранее глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков назвал очень содержательной встречу с руководством Гагаузии.