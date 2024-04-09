Глава Промсвязьбанка назвал очень содержательной встречу с руководством Гагаузии

Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков назвал очень содержательной встречу с руководством Гагаузии.

«Подписали соглашение, которое, с одной стороны, достаточно широкое, с другой — достаточно чётко оговаривает те направления сотрудничества, которые предполагаются в рамках нашей совместной работы. Конечно, в первую очередь это сотрудничество в области кредитно-финансовой сферы с точки зрения поддержания гуманитарных контактов, в том числе для поддержания людей», — отметил Фрадков.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в свою очередь заявила, что самое позднее к 1 мая пенсионеры и бюджетники автономии смогут получить финансовую помощь от партнёров из России.

Отмечается, что помощью смогут воспользоваться 25 тыс. человек.