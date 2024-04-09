Соединённые Штаты, считая главным противником Россию, стараются разрушить её культуру и традиционные ценности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе заседания научного совета.

«В борьбе за свою мировую гегемонию США главным противником определили Россию», — отметил он.

Патрушев уточнил, что основные усилия Вашингтона направлены на разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей и многонациональной культуры России.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что к настоящему моменту гегемония Запада подошла к концу, а в мире формируется новый порядок.