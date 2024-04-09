Патрушев: США, борясь с Россией, стараются разрушить её культуру и ценности
- РИА Новости
«В борьбе за свою мировую гегемонию США главным противником определили Россию», — отметил он.
Патрушев уточнил, что основные усилия Вашингтона направлены на разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей и многонациональной культуры России.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что к настоящему моменту гегемония Запада подошла к концу, а в мире формируется новый порядок.