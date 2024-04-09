Боррель уверен, что Россия будет дестабилизировать ЕС на предстоящих выборах

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ожидает, что Россия будет дестабилизировать Европу во время летних выборов в ЕС. Он не стал уточнять, как именно будет происходить дестабилизация.

«Россия намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза. Это не означает обязательно бомбёжки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии», — сказал во время выступления в Брюсселе Боррель, которого цитирует РИА Новости.

Выборы в Европейский парламент запланированы на 6—9 июня.

В марте Жозеп Боррель признался, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов.