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Боррель уверен, что Россия будет дестабилизировать ЕС на предстоящих выборах

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ожидает, что Россия будет дестабилизировать Европу во время летних выборов в ЕС. Он не стал уточнять, как именно будет происходить дестабилизация.
Боррель уверен, что Россия будет дестабилизировать ЕС на предстоящих выборах
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Россия намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза. Это не означает обязательно бомбёжки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии», — сказал во время выступления в Брюсселе Боррель, которого цитирует РИА Новости.

Выборы в Европейский парламент запланированы на 6—9 июня.

В марте Жозеп Боррель признался, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов.

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