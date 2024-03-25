Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов

Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Об этом информирует CNN.

По его словам, ЕС не может позволить России «выиграть эту войну», поскольку в противном случае интересам Соединённых Штатов и Европы будет нанесён значительный ущерб.

«Дело не в поддержке Украины и в том, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — сказал Боррель.

Он добавил, что также это в интересах Вашингтона в качестве глобального игрока.

Как заявила 22 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Евросоюз открыто говорит украинцам, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России.