RT в Telegram
Подпишись

Встреча Путина с главой Гагаузии Гуцул не планируется

Короткая ссылка
Встреча президента России Владимира Путина с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая прибыла в Москву, не планируется.
Встреча Путина с главой Гагаузии Гуцул не планируется
  • globallookpress.com

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, с Владимиром Путиным встреч не планируется», — сказал он журналистам.

9 апреля Промсвязьбанк сообщил, что обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.

Соглашение об этом в Москве подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить