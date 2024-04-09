Встреча Путина с главой Гагаузии Гуцул не планируется

Встреча президента России Владимира Путина с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая прибыла в Москву, не планируется.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, с Владимиром Путиным встреч не планируется», — сказал он журналистам.

9 апреля Промсвязьбанк сообщил, что обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.

Соглашение об этом в Москве подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.