Встреча Путина с главой Гагаузии Гуцул не планируется
- globallookpress.com
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, с Владимиром Путиным встреч не планируется», — сказал он журналистам.
9 апреля Промсвязьбанк сообщил, что обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.
Соглашение об этом в Москве подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.