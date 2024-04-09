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Путин и Токаев обсудили паводковую обстановку в приграничных регионах

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили паводки в приграничных регионах двух стран, они договорились координировать совместное реагирование на стихийное бедствие.
Путин и Токаев обсудили паводковую обстановку в приграничных регионах
  • globallookpress.com

«Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования», — сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты затронули и некоторые аспекты международной и региональной проблематики.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил, что жители области строят дамбу возле села Глядянское из-за паводковой ситуации.

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