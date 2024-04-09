RT в Telegram
Подпишись

Боррель: у Евросоюза не будет общей армии в обозримом будущем

Короткая ссылка
Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: у Евросоюза не будет общей армии в обозримом будущем
  • AP
  • © Omar Havana

«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что многие лидеры стран Европы предупреждали Еврокомиссию о своём несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов.

«Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало», — сказал Боррель.

Ранее он также говорил, что идея о создании единой армии ЕС является нереализуемой.

По его словам, утопично полагать, что Европа откажется от 27 армий ради создания единой.

Боррель указал на необходимость улучшать взаимодействие между членами ЕС, а также более тщательно следить за тем, как они используют финансовые средства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить