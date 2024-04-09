Боррель: у Евросоюза не будет общей армии в обозримом будущем

Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что многие лидеры стран Европы предупреждали Еврокомиссию о своём несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов.

«Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало», — сказал Боррель.

Ранее он также говорил, что идея о создании единой армии ЕС является нереализуемой.

По его словам, утопично полагать, что Европа откажется от 27 армий ради создания единой.

Боррель указал на необходимость улучшать взаимодействие между членами ЕС, а также более тщательно следить за тем, как они используют финансовые средства.