Боррель назвал нереализуемой идею о создании единой европейской армии
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Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — подчеркнул еврочиновник.
Боррель указал на необходимость улучшать взаимодействие между членами ЕС, а также более тщательно следить за тем, как они используют финансовые средства.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что антироссийская истерия нужна ЕС для обоснования важности создания армии.