Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что идея о создании единой армии ЕС является нереализуемой.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — подчеркнул еврочиновник.

Боррель указал на необходимость улучшать взаимодействие между членами ЕС, а также более тщательно следить за тем, как они используют финансовые средства.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что антироссийская истерия нужна ЕС для обоснования важности создания армии.