Строительство первого блока турецкой АЭС «Аккую» вышло на завершающий этап
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Пусконаладочные работы являются заключительной стадией строительства энергоблока АЭС, они включают комплекс операций по настройке, контролю и испытаниям.
«В этом году мы полностью проверим все системы — первый контур, проведём гидравлические испытания, выполним загрузку имитаторов топлива непосредственно в реактор. Мы делаем всё, чтобы в будущем году первый блок АЭС «Аккую» стал частью энергосистемы Турецкой Республики», — сказал Лихачёв.
АЭС «Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект состоит из четырёх энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отмечал, что хотел бы, чтобы первый энергоблок АЭС «Аккую» был введён в эксплуатацию в 2024 году.