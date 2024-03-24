Власти Турции рассчитывают в 2024 году ввести в строй первый реактор АЭС «Аккую»
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«Мы хотим, чтобы первый реактор был сдан в этом году. Однако предпринимаются многочисленные открытые, прямые и подковёрные шаги, чтобы станция не была построена», — цитирует Байрактара ТАСС.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую», Сирию и ситуацию в Газе в ходе визита президента России Владимира Путина в страну.