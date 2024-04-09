RT в Telegram
Подпишись

Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом.

Соответствующую трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети X.

«Сербия не должна сомневаться, что её будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить», — сказал Макрон.

При этом французский лидер подчеркнул, что «никакие превратности» не должны заставить Сербию «усомниться» в этом пути.

«Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путём более тесного согласования наших решений во внешней политике», — добавил Макрон.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой.

Также Вучич заявлял, что на Сербию давят из-за военного нейтралитета и отношений с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить