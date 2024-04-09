Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом.

Соответствующую трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети X.

«Сербия не должна сомневаться, что её будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить», — сказал Макрон.

При этом французский лидер подчеркнул, что «никакие превратности» не должны заставить Сербию «усомниться» в этом пути.

«Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путём более тесного согласования наших решений во внешней политике», — добавил Макрон.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой.

Также Вучич заявлял, что на Сербию давят из-за военного нейтралитета и отношений с Россией.