RT в Telegram
Подпишись

В МИД заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине

Короткая ссылка
Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» Владимира Зеленского.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, инициатива Пекина основана на «китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному» и более реалистична, чем «ультимативная и тупиковая «формула Зеленского».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине.

Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил ситуацию вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить