В МИД заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине

Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» Владимира Зеленского.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, инициатива Пекина основана на «китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному» и более реалистична, чем «ультимативная и тупиковая «формула Зеленского».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине.

Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил ситуацию вокруг Украины.