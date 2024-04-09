В МИД заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине
Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По словам дипломата, инициатива Пекина основана на «китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному» и более реалистична, чем «ультимативная и тупиковая «формула Зеленского».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине.
Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил ситуацию вокруг Украины.