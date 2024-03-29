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Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине

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Российская сторона в случае мирного урегулирования конфликта на Украине готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, документ Китая исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить.

Данный план, как отметил министр, построен по логике от общего к частному.

Так, в нём констатируется «непорядок» в сфере безопасности в Европе и мире, а также то, что причина данного беспорядка заключается в невыполнении Устава ООН, сказал Лавров.

Он также отметил, что Запад, предлагая государствам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» Зеленского, приглашает их к геноциду мирных граждан Новороссии.

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