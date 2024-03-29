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Лавров: Запад хочет склонить страны «глобального юга» к геноциду в Новороссии

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Запад, предлагая государствам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирных граждан Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

По его словам, политики Украины выступают за показательные казни людей, которые живут в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Так, Лавров напомнил о заявлении парламентария из Верховной рады о том, что «в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить».

«Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают.

14 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил альтернативный вариант «формулы мира» Зеленского, посвящённой урегулированию на Украине.

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