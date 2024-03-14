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Медведев предложил российскую формулу мира на Украине

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил альтернативный вариант «формулы мира» Владимира Зеленского, посвящённой урегулированию на Украине.
Медведев предложил российскую формулу мира на Украине
  • РИА Новости

Его предложение содержит шесть пунктов — он опубликовал их в своём Telegram.

Среди них — полная и безоговорочная капитуляция Украины «в лице неонацистской клики в Киеве», признание временным парламентом страны факта, что вся её территория — это территория Российской Федерации, и констатация ООН утраты Украиной международной правосубъектности.

По словам Медведева, даже западные лжецы понимают, что мир достигается переговорами или капитуляцией.

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