Медведев предложил российскую формулу мира на Украине
- РИА Новости
Его предложение содержит шесть пунктов — он опубликовал их в своём Telegram.
Среди них — полная и безоговорочная капитуляция Украины «в лице неонацистской клики в Киеве», признание временным парламентом страны факта, что вся её территория — это территория Российской Федерации, и констатация ООН утраты Украиной международной правосубъектности.
По словам Медведева, даже западные лжецы понимают, что мир достигается переговорами или капитуляцией.