Медведев предложил российскую формулу мира на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил альтернативный вариант «формулы мира» Владимира Зеленского, посвящённой урегулированию на Украине.

Его предложение содержит шесть пунктов — он опубликовал их в своём Telegram.

Среди них — полная и безоговорочная капитуляция Украины «в лице неонацистской клики в Киеве», признание временным парламентом страны факта, что вся её территория — это территория Российской Федерации, и констатация ООН утраты Украиной международной правосубъектности.

По словам Медведева, даже западные лжецы понимают, что мир достигается переговорами или капитуляцией.