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ЦАХАЛ: 419 грузовиков с гуманитарной помощью прошли через КПП Израиля в Газу

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Армия Израиля в течение дня обеспечила проезд в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты 419 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Сегодня, в понедельник, 419 грузовиков с гуманитарной помощью прошли через пограничные переходы «Керем-Шалом» и «Ницана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках гуманитарной деятельности по всему сектору Газа с воздуха также сбросили 258 упаковок с едой.

Ранее истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему силами «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Ахмеду Хассину в Южном Ливане.

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