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США довели до Ирана предупреждение не атаковать их силы на Ближнем Востоке

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Соединённые Штаты довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске.
США довели до Ирана предупреждение не атаковать их силы на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе. И мы продолжим разъяснять им, что им не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство обороны Израиля завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана.

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