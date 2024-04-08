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В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24

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В Румынии стартовали военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 («Морской щит — 2024»).
В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images News

Об этом информирует Radio Romania.

В материале сказано, что в учениях, помимо Румынии, принимают участие 12 государств, входящих в НАТО, и партнёры альянса: Великобритания, Греция, Болгария, Италия, Молдавия, Грузия, Португалия, Нидерланды, Польша, Соединённые Штаты, Франция и Турция.

При этом в манёврах, проводимых Военно-морскими силами Румынии, задействованы более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники — 27 морских и речных кораблей, 17 самолётов и 91 машина и плавсредство.

Как рассказал начальник штаба ВМС Румынии вице-адмирал Михай Панаит, страны собираются отрабатывать операционные процедуры против подводных лодок, на водной поверхности и против авиации в Чёрном море и в речной зоне ответственности.

Ранее Radio Romania со ссылкой на сообщение штаба ВМС Румынии сообщало, что масштабные военные учения Sea Shield 2023 с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран и более 30 кораблей пройдут в стране.

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