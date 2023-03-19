Radio Romania: в Румынии пройдут масштабные военно-морские учения Sea Shield 2023
- РИА Новости
Об этом сообщает Radio Romania со ссылкой на сообщение штаба ВМС страны.
Как передаёт РИА Новости, свыше 3000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнёров примут участие в комплексных учениях Североатлантического альянса Sea Shield 2023.
Отмечается, что в манёврах примут участие Болгария, Франция, Румыния, США и Турция, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите.
4 марта Минобороны Румынии опровергло слухи о соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы Соединённых Штатов в дельте Дуная.