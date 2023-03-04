Минобороны Румынии опровергло сообщения о строительстве новой военной базы США

Минобороны Румынии опровергло слухи о соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы Соединённых Штатов в дельте Дуная.

«Сообщаем о фальшивой новости... о том, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная», — передаёт РИА Новости сообщение румынского ведомства.

Отмечается, что данная сделка никогда не обсуждалась.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские военнослужащие провели штабные учения на американской базе, которая располагается на территории Германии.

Согласно данным издания, в учениях, помимо украинских военных, участвовали высокопоставленные генералы США.

5 февраля глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что европейские страны никогда не обладали военным суверенитетом.