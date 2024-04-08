Посольство Японии: решение о вступлении в AUKUS ещё не принято

Власти Японии пока не приняли решения об участии в AUKUS (военный альянс США, Великобритании и Австралии. — RT). При этом в Токио планируют углублять сотрудничество с членами альянса.

Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве страны в Москве. По данным диппредставительства, речь идёт о налаживании и укреплении сотрудничества Японии с США, Австралией и Великобританией в сфере безопасности в рамках двусторонних и многосторонних форматов.

«Деятельность AUKUS способствует миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому последовательно поддерживаются Японией», — говорится в публикации.

Ранее информагентство Kyodo сообщило о расширении США функций штаба своих вооружённых сил в Японии.