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Kyodo: США расширят функции штаба своих вооружённых сил в Японии

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Военное командование США намеревается расширить функции штаба своих вооружённых сил в Японии.

Об этом пишет Kyodo.

По данным агентства, предполагается предоставить штабу возможность самостоятельно планировать совместные с Силами самообороны Японии учения и вести более активный обмен информацией с японской стороной.

Ожидается, что соответствующая инициатива будет утверждена на предстоящей встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 10 апреля.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев отметил, что власти Японии не готовы отстаивать свою позицию перед Вашингтоном.

Также сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации напомнил о трагедии с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, назвав их бойней, но не стал упоминать США как виновных.

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