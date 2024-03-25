Kyodo: США расширят функции штаба своих вооружённых сил в Японии
Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства, предполагается предоставить штабу возможность самостоятельно планировать совместные с Силами самообороны Японии учения и вести более активный обмен информацией с японской стороной.
Ожидается, что соответствующая инициатива будет утверждена на предстоящей встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 10 апреля.
Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев отметил, что власти Японии не готовы отстаивать свою позицию перед Вашингтоном.
Также сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации напомнил о трагедии с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, назвав их бойней, но не стал упоминать США как виновных.