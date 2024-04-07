ISNA: Иран обладает типами ракет, дальность которых позволяет атаковать Израиль

Иранское информагентство ISNA пишет, что Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля.

РИА Новости

На представленной ISNA инфографике изображено девять баллистических ракет. Ранее Министерство обороны Израиля завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана.