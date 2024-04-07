ISNA: Иран обладает типами ракет, дальность которых позволяет атаковать Израиль
Иранское информагентство ISNA пишет, что Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля.
- РИА Новости
На представленной ISNA инфографике изображено девять баллистических ракет.
Ранее Министерство обороны Израиля завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана.
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