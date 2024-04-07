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Посол Мешков: Париж прекратил контакты с Москвой по борьбе с терроризмом

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Контакты между Москвой и Парижем по борьбе с терроризмом были прерваны, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.
Посол Мешков: Париж прекратил контакты с Москвой по борьбе с терроризмом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Le Journal du Dimanche.

«Исторически Россия и Франция эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом, но недавно Париж прекратил все коммуникации в этой сфере», — сказал он.

Посол отметил, что несколько лет назад российская сторона поделилась с Францией своим опытом в обеспечении безопасности Олимпийских игр в Сочи.

В данный момент Париж ввёл специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными во Франции, по вопросам безопасности, но посольство Росссии не было приглашено, уточнил Мешков.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу осудил теракт в «Крокусе» в Подмосковье.

Лекорню также настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокусе».

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