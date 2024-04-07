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Клинтон предложила недовольным избирателям смириться с Байденом и Трампом

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Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявила в эфире телепередачи Tonight Show, что недовольным избирателям, которые не хотят снова выбирать между действующим и бывшим американскими лидерами Джо Байденом и Дональдом Трампом, нужно смириться.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — сказала она.

При этом Клинтон подчеркнула, что Байден остаётся эффективным и сострадательным, несмотря на почтенный возраст, а Трамп не только «слишком стар», но и обвиняется во множестве преступлений.

Ранее Трамп допустил, что Байдену каким-то образом помогают держаться на публике.

Также бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила, что её интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано.

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