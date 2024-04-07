Клинтон предложила недовольным избирателям смириться с Байденом и Трампом
«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — сказала она.
При этом Клинтон подчеркнула, что Байден остаётся эффективным и сострадательным, несмотря на почтенный возраст, а Трамп не только «слишком стар», но и обвиняется во множестве преступлений.
Ранее Трамп допустил, что Байдену каким-то образом помогают держаться на публике.
Также бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила, что её интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано.