Шрёдер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил мнение в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине.

По его мнению, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я твёрдо убеждён, что Путин также заинтересован в этом», — сказал Шрёдер.

В марте Шрёдер не исключил своей роли посредника по Украине.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Шрёдера, заявил, что личное общение между лидерами стран помогало решать сложные вопросы с другими государствами.