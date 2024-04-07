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Шрёдер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине

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Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил мнение в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине.

По его мнению, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я твёрдо убеждён, что Путин также заинтересован в этом», —  сказал Шрёдер.

В марте Шрёдер не исключил своей роли посредника по Украине.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Шрёдера, заявил, что личное общение между лидерами стран помогало решать сложные вопросы с другими государствами.

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