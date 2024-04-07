Шрёдер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине
По его мнению, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Я твёрдо убеждён, что Путин также заинтересован в этом», — сказал Шрёдер.
В марте Шрёдер не исключил своей роли посредника по Украине.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Шрёдера, заявил, что личное общение между лидерами стран помогало решать сложные вопросы с другими государствами.