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Песков — о словах Шрёдера: личное общение с Путиным помогало решать проблемы

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Личное общение между лидерами стран помогало решать сложные вопросы с другими государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков — о словах Шрёдера: личное общение с Путиным помогало решать проблемы
  • РИА Новости

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о предложении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выступить посредником по Украине.

«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, и президент России Владимир Путин», — сказал Песков.

Ранее Шрёдер заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным, а это может поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

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