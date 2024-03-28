Песков — о словах Шрёдера: личное общение с Путиным помогало решать проблемы
- РИА Новости
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о предложении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выступить посредником по Украине.
«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, и президент России Владимир Путин», — сказал Песков.
Ранее Шрёдер заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным, а это может поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.